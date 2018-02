Roger Federer, l’umiltà che lo rende un campione: “non sarei il giocatore che sono se non fosse per Nadal”

Dopo aver ricevuto due premi ai Laureus World Sports Awards , Roger Federer ha speso delle splendide parole per Rafa Nadal

Ieri notte, durante i Laureus World Sports Awards che si sono tenuti a Montecarlo, Roger Federer ha vinto il premio come “Sportivo dell’anno”. E non solo: il campione svizzero è stato premiato anche come “Ritorno dell’anno”, dopo il 2017 strepitoso che si è lasciato alle spalle, al rientro da un brutto infortunio al menisco. All’età di 36 anni, nella scorsa stagione, Roger ha conquistato Australian Open e Wimbledon, fermandosi alla posizione numero 2 in classifica dietro Rafa Nadal. Sorpasso ai danni dello spagnolo avvenuto nel 2018, dopo aver difeso il titolo a Melbourne e aver vinto Rotterdam. Dopo aver ricevuto i premi in questione, a Federer è toccato prendere in mano il microfono per pronunciare il solito discorso di rito. Mai banale, Roger ha ringraziato… Rafa Nadal! L’attuale n°1 al mondo ha spiegato come il continuo dualismo con Nadal, ma anche l’amicizia che li lega fuori dal campo, lo abbia reso realmente ciò che è diventato: