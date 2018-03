La prossima free agency sarà ricca di talenti, quello più ambito però sarà sicuramente LeBron James. Il numero 23 dei Cavs é finito sulla lista dei desideri di diverse franchigie fra le quali anche i Sixers. Dalle parti di Philadelphia si sono convinti che per completare “The Process” serva il ‘Re’ a guidare i vari Embiid, Simmons e co. Per questo motivo un’azienda ha deciso di lanciare un messaggio chiaro e tondo nei confronti di LBJ. Su dei cartelloni pubblicitari apparsi a Philadelphia il messaggio di recruiting era chiarissimo:

Un post condiviso da Hall of Basket NBA (@hallofbasket) in data: Feb 28, 2018 at 4:03 PST

Lo stesso LeBron James si é detto lusingato di quanto successo:

“sono davvero lusingato, sul serio: non è per niente una distrazione, affatto. Sono lusingato perché sono qua a 33 anni e dopo 15 stagioni in NBA ci sono ancora squadre o ragazzi, o meglio, non voglio dire squadre per non mettere nessuno in difficoltà, diciamo ci sono persone che mi vogliono a giocare nelle rispettive città. Tutto questo è incredibile, davvero è pazzesco”