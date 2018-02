Pallavolo-Champions League: Imoco e Igor tengono alto il vessillo italiano in ambito europeo

L’orgoglio d’Italia: Imoco e Igor esaltano in Champions League. Garbellotto: “Ma se la Federazione taglia le straniere, noi non parteciperemo più”. Marchioni: “Con la formula attuale equilibrio perfetto per la crescita del movimento

Ancora due vittorie delle squadre italiane nella CEV Volleyball Champions League. Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, inserite nello stesso girone eliminatorio, continuano a marciare spedite nella più importante competizione europea per Club. Le pantere, per la seconda volta in due settimane, riescono nell’impresa di recuperare dal punteggio di 0-2 contro il Fenerbahce Istanbul e mantengono l’imbattibilità stagionale (8 successi su 8, compresi i turni preliminari). Le azzurre dominano in Repubblica Ceca e avanzano nella classifica della Pool B, con tre successi a fronte di una sola sconfitta, proprio nello scontro diretto con le gialloblù di coach Daniele Santarelli. A due giornate dal termine, entrambe le formazioni di Serie A1 hanno grandi chance di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, l’anticamera della Final Four, e di eliminare dalla competizione il Fenerbahce Istanbul, uno dei Club più ricchi e tecnicamente dotati di tutto il continente. Queste le parole di Piero Garbellotto, co-presidente dell’Imoco Volley Conegliano:

“Io credo sia sotto gli occhi di tutti quando le squadre italiane ben figurino in Europa, non solo quest’anno, ma da almeno tre stagioni con un successo e due secondi posti. Il nostro Campionato è, se non il migliore del mondo, tra i più belli al mondo. Gli investitori che si affacciano alla pallavolo e continuano a farlo sono fondamentali, considerati i costi ingenti che la partecipazione alla Champions League comporta. Viviamo un bel momento, che rischia di essere rovinato da una riforma errata. Ci venga permesso di continuare a lavorare per dare soddisfazione agli sponsor, ai tifosi e a tutto il movimento. In caso contrario non avrebbe senso prendere parte alle competizioni europee: se non si può competere, non varrebbe la pena investire tante risorse“.

Tutti i quotidiani nazionali e locali sottolineano le grandi prestazioni delle formazioni italiane, costruite con ingenti investimenti e capaci di dare del filo da torcere a qualsiasi avversaria, elevando il prestigio del nostro movimento oltre i confini: L’orgoglio d’Italia titola La Gazzetta dello Sport, Plak stratosferica, Novara va in orbita è il commento di Tuttosport, Pantere, rimonta da urlo racconta il Corriere del Veneto, Champions da urlo. Igor, in Repubblica Ceca successo d’autorità sottolinea La Stampa. Questo è in sintesi il pensiero di Enrico Marchioni, general manager dell’Igor Gorgonzola Novara: