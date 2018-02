Nuoto-Meeting del Titano: Gabriele Detti assente a San Marino, l’azzurro ancora convalescente dopo l’infortunio alla spalla

Reduce da un infortunio alla spalla, Gabriele Detti ha deciso di saltare il Meeting del Titano, prima tappa del Grand Prix e in programma a San Marino il 17 e il 18 febbraio

Gabriele Detti non parteciperà al Meeting del Titano, prima tappa del Grand Prix di nuoto in programma a San Marino il 17 e il 18 febbraio. Il nuotatore azzurro, campione del mondo degli 800 stile libero, ha deciso di saltare l’appuntamento di questo week-end per motivi precauzionali, essendo reduce da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare i campionati europei in vasca corta dello scorso dicembre a Copenaghen. Questa dunque la lista degli azzurri impegnati a San Marino, dove non figura ovviamente Detti:

Ilaria Bianchi e Martina Carraro (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Martina Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Erika Ferraioli (Esercito/Aniene), Stefania Pirozzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Giorgia Romei (Andrea Doria), Giulia Salin (Team Veneto), Domenico Acerenza (CC Napoli), Lorenzo Antonelli (Larus N), Lorenzo Glessi (Esercito/Gorizia), Filippo Megli (Carabinieri/Florentia), Marco Orsi (Fiamme Oro/Uisp Bo), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare/Aurelia Nuoto), Alberto Razzetti (Genova Nuoto), Mattia Restivo (Carabinieri/Florentia NC), Matteo Rivolta (Fiamme Oro), Alessandro Pinzuti (Sport Cortona), Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto), Mattia Zunin (Fiamme Oro/Nottoli).