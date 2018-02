MotoGp – Nelle Filippine anche Valentino Rossi prende… la metro: ma la faccia del Dottore è tutto un programma [FOTO e VIDEO]

Anche i campioni viaggiano con i mezzi pubblici: Valentino Rossi in metro nelle Filippine

I piloti della MotoGp sono pronti per una nuova sessione di test ufficiali, in Thailandia, tappa aggiunta al calendario delle due ruote proprio a partire dalla stagione 2018. I campioni sfrecceranno sul circuito di Buriram a caccia del feeling perfetto con le proprie moto in vista dell’esordio stagionale. In attesa di scendere in pista tanti piloti sono impegnati con i rispettivi team per degli eventi nelle zone vicine al circuito: Valentino Rossi e Maverick Vinales sono stati nelle Filippine, dove sono stati accolti da una calorosissima folla di tifosi. Ad attirare l’attenzione però sono delle simpatiche foto che stanno spopolando sui social riguardo le espressioni del Dottore seduto in metro. Anche un nove volte campione del mondo viaggia con i mezzi pubblici: un po’ stretto e in mezzo a tantissima gente, Valentino Rossi è risultato simpaticamente buffo.