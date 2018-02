Minori: Regione Veneto aumenta a 1,5 mln fondo per ragazzi che perdono genitori (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Purtroppo i casi dolorosi di cronaca sono tanti e complessi. Come il ragazzino di Meolo che nel settembre scorso ha perso l’intera famiglia nel tragico incidente delle solfatara di Pozzuoli e che in prima istanza non aveva trovato sostegno nel fondo, perché orfano non di uno, ma di entrambi i genitori – sottolinea l’assessore – La legge andava corretta e ampliata, per intervenire anche in caso di perdita di entrambi i genitori o nei drammi della violenza familiare. Ho ritenuto, quindi, doveroso e urgente modificare la norma istitutiva del fondo, estendendo la sua applicazione anche ai minori che perdono tutti e due i genitori, nonchè ai minori testimoni di femminicidio. Abbiamo specificato, inoltre, che il contributo regionale è una misura di sostegno rivolta ai nuclei che si fanno carico del mantenimento di questi ragazzi, fino al compimento della maggiore età, indipendentemente dall’assolvimento dell’obbligo scolastico”.

Con le modifiche approvate oggi dalla commissione con voto unanime (e ora in attesa del via libera definitivo dell’aula nella prossima seduta consiliare) il fondo regionale garantirà un contributo ai nuclei familiari che si fanno carico del mantenimento di minori orfani di uno o di entrambi i genitori. Avranno priorità nell’assegnazione del contributo gli orfani di vittime di femminicidio, i nuclei con più minorenni o dove sia presente un minore disabile e i nuclei a basso reddito (reddito Isee non superiore ai 20 mila euro, rilevato dopo il decesso del genitore). Tra i criteri di priorità è prevista anche la residenza nel territorio del Veneto da almeno due anni.