Migranti: sindaco Pozzallo, a rischio 85 mln, da Regione nessun supporto (2)

(AdnKronos) – Da qui l’appello del primo cittadino al governatore. “Il nostro Comune svolge una funzione importante, vorrei dire quasi cruciale, nel contesto della rete di accoglienza istituita per supportare i migranti in arrivo – dice -. Il ministero dell’Interno ci fornisce degli aiuti sostanziali. Vorremmo che lo stesso facesse anche la Regione che non ci ha mai supportato con contributi o sostegni di altro genere. Ora che ci sarebbe la possibilità di farlo, essendoci gli strumenti adeguati, non capiamo perché Palermo non voglia starci vicino, a noi come agli altri Comuni che in Sicilia si trovano nella stessa situazione”.

“Chiediamo al governatore di verificare e di attivarsi con sollecitudine per fare in modo che gli apparati burocratici palermitani garantiscano la dovuta risposta al Viminale – conclude Ammatuna -. Ritengo che non possiamo permetterci di perdere questo pacchetto da 85 milioni di euro. Sarebbe davvero difficile da comprendere”.