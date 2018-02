Scandalo in Liga, Levante-Saragozza truccata: 41 indagati, coinvolto Caicedo della Lazio

Scandalo in Liga, prove di combine tra Levante e Saragozza, gara che si è disputata nel 2010-2011: tra gli indagati anche il calciatore della Lazio Caicedo

41 persone indagate, tra loro anche il calciatore oggi alla Lazio Caicedo, per uno scandalo che rischia di travolgere il calcio spagnolo. Un maxiprocesso che accende i riflettori su Levante-Saragozza, partita di Liga giocata nella stagione 2010-2011 e sulla quale da tempo aleggiano sospetti di combine, che quest’oggi ‘Marca’ rende pubblici in prima pagina. Il Levante già salvo ospita il Saragozza a cui servono i tre punti per salvarsi: detto, fatto, 2-1 il finale. Tutto normale, o forse no. Perché secondo quanto riportato da Marca, gli inquirenti sono certi che il Saragozza abbia versato cash quasi un milione di euro al Levante per farsi battere: soldi che poi sarebbero stati versati nei conto correnti di dirigenti e calciatori. Il caso, inizialmente archiviato, è stato riaperto: tra i giocatori illustri che risultano tra gli indagati ci sono Gabi (all’Atletico), Stuani e proprio Caicedo, iscritto nel registro degli indagati perché a conoscenza dei fatti.