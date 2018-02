Isola dei Famosi – Terza puntata in total black per Alessia Marcuzzi: tutti i dettagli dell’outfit della conduttrice

Nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 13 Alessia Marcuzzi si mostra con un outfit total black: ecco tutti i dettagli del look della presentatrice

Un look total black è stato scelto da Alessia Marcuzzi per la terza puntata dell’Isola dei Famosi 13. Quest’anno la presentatrice del reality ha deciso di sfoggiare degli outfit ‘mix and match’. I capi scelti sono già presenti infatti nell’armadio della splendida conduttrice e sono un assemeblaggio di pezzi di alta moda con capi low cost. Ad ogni puntata della trasmissione poi Alessia Marcuzzi ha deciso di svelare le marche e gli stilisti di ogni capo da lei indossato. Nel corso di quest’appuntamento del reality l’outfit della conduttrice è composto da una canottiera nera abbastanza scollata di TopShop, un paio di pantaloni neri a sigaretta Versus Versace, una fascia/cintura di Zara, una paio di sandali altissimi Stuart Weitzman, gioielli Atelier VM ed un paio orecchini H&M.