Infortunio Bernardeschi, diagnosi sbagliata? L’indiscrezione che fa tremare la Juventus

Infortunio Bernardeschi che preoccupa eccome la Juventus: rinviati gli esami strumentali, c’è il rischio di una diagnosi sbagliata

Sembrava essere una problema da poco “7/10 giorni e torna in campo”, invece potrebbe proprio non essere così. In casa Juventus infatti c’è preoccupazione per le condizioni di Federico Beranrdeschi: il talento bianconero, che nel derby ha riportato una distorsione al ginocchio, sta svolgendo solo terapie e inoltre gli esami strumentali – inizialmente previsti per lo scorso giovedì – sono stati rinviati perché il ginocchio del calciatore continua a essere gonfio e infiammato. Tempi di recupero che si allungano di qualche giorno o diagnosi sbagliata come sostiene qualcuno all’interno del mondo bianconero? Di certo in casa Juventus c’è ansia intorno alle condizioni di Federico Bernardeschi.