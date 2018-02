Elezioni: Veneto, su sito Osservatorio Elettorale Regionale dati in tempo reale

Venezia, 27 feb. (AdnKronos) – Oggi, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, alla presenza del Presidente Roberto Ciambetti e del Segretario Generale del Consiglio, Roberto Valente del dirigente capo del Servizio per la Comunicazione e di rappresentanti dell’Osservatorio Elettorale, si è tenuta una conferenza stampa durante la quale sono stati illustrati i servizi che verranno assicurati dall’Osservatorio Elettorale Regionale in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha introdotto i lavori, informando che ‘l’Osservatorio Elettorale seguirà in tempo reale l’andamento del voto, in collegamento con il Ministero dell’Interno, e successivamente dello spoglio”. ‘Il nostro Osservatorio Elettorale ‘ ha sottolineato con orgoglio il Presidente – ha elaborato un algoritmo che ci aiuterà con buone probabilità a individuare gli eletti in tempi più veloci rispetto alla media nazionale. Con la consueta professionalità, grazie all’Osservatorio Elettorale Regionale, seguiremo minuto per minuto questa importante tornata elettorale, che eleggerà i nuovi interlocutori con cui il Veneto dovrà rapportarsi nei prossimi mesi per portare a casa la fondamentale partita sull’autonomia regionale”.

Sul sito dell’Osservatorio Elettorale (oe.consiglioveneto.it) saranno pubblicati innanzitutto i dati sull’affluenza alle urne, che verranno confrontati con quelli omogenei delle Politiche 2013. In seguito, a partire dalle ore 23 del 4 marzo pv, saranno disponibili i dati sull’andamento dello spoglio, prima relativi al Senato, che forniranno gli eletti su base regionale, e poi afferenti alla Camera. Durante la notte, il sito dell’Osservatorio Elettorale pubblicherà le cartografie riguardanti l’affluenza e, con periodicità, i confronti con le precedenti tornate elettorali. E’ stata creata una pagina ad hoc in cui, per il Senato e per la Camera, con una immediata e facile rappresentazione grafica, verranno indicate le liste che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% e che avranno quindi diritto ad accedere alla ripartizione dei seggi.