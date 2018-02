Elezioni: M5S, candidatura Patty L’Abbate conforme a regolamento

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Si precisa che la candidatura di Pasqua, detta Patty L’Abbate, candidata al collegio Uninominale Puglia 4 per il Senato, è conforme al Regolamento del MoVimento 5 Stelle”. Lo afferma il M5S in una nota, dopo l’ennesimo caso sulle candidature scoppiato in seno ai Cinque Stelle.

“La sua precedente candidatura – prosegue la nota – è stata debitamente comunicata al MoVimento e riguarda una lista civica, in particolare la lista ‘Insieme per Castellana’, che apparteneva ad una coalizione civica. Infine va precisato che quella lista non era in concorrenza con il MoVimento 5 stelle”.