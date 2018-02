Elezioni: Lega, a Padova lunedì 26 Salvini al Palageox

Padova, 22 feb. (AdnKronos) – “La Lega non frequenta Soros e i banchieri. La Lega sta nelle piazze, con la gente per bene. Ogni anno l’Italia ‘perde” 200.000 persone: una città grande come Padova. Il Pd vuole riempire le culle vuote con l’immigrazione. Noi vogliamo che l’Italia torni ad essere come ce l’hanno lasciata i nostri nonni. A fianco di Matteo Salvini, da Padova, il 26 febbraio al Palageox rilanceremo la nostra battaglia in difesa della famiglia. E le famiglie saranno le benvenute: l’ingresso sarà gratuito per tutti come gratuito sarà il baby club per i bambini dai tre anni.”, Lo annuncia Andrea Ostellari, Segretario Provinciale Lega Nord Padova.

“Al Geox, con Matteo Salvini, Luca Zaia, Gianantonio Da Re e i candidati del Veneto attendiamo i militanti e tanti nuovi sostenitori, che magari non si sono mai iscritti ad un partito, che non hanno mai fatto attività politica, ma che credono, come noi, che questo Paese ha bisogno di normalità, di buonsenso, con il sorriso”, conclude.