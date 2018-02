Elezioni: De Poli (Udc), squadra centrodestra unica certezza per stabilità Italia

Padova, 23 feb. (AdnKronos) – ‘La squadra del centrodestra e’ l’unica che può dare certezze e stabilità al Paese. L’Italia e il Veneto non hanno bisogno di dilettanti allo sbaraglio”. Lo ha detto Antonio De Poli (Noi con l’Italia Udc), candidato del centrodestra in Senato, partecipando alla conferenza stampa della coalizione a Palazzo Moroni, a Padova.

‘Più autonomia, meno tasse: questi sono i nostri impegni come centrodestra. Il contributo di Noi con l’Italia Udc sarà determinante per rappresentare quei valori che sono un riferimento certo per l’elettorato moderato. Le nostre priorità: più lavoro, più famiglia, più sociale e più sicurezza”, ha aggiunto De Poli.