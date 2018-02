Auto, Wehrlein riparte dal Campionato DTM: il pilota tedesco sarà al volante della Mercedes [VIDEO]

Dopo la parentesi in Formula 1, Pascal Wehrlein torna nel Campionato DTM, vinto nel 2015 prima di compiere il grande passo nella massima serie automobilistica

Niente Sauber o Williams per Pascal Wehrlein, il pilota tedesco riparte dal Campionato DTM con la Mercedes con l’obiettivo di costruirsi un futuro in Formula 1. Appiedato dal team svizzero dopo l’ingaggio di Leclerc, il giovane driver di proprietà della scuderia campione del mondo non ha trovato un’alternativa, optando per tornare alla casa madre e partecipare alla competizione che il 23enne tedesco ha vinto al suo terzo tentativo nel 2015, prima di fare il salto in Formula 1. Parole di entusiasmo quelle di Wehrlein riportate da Motorsport.com:

“Ho dei ricordi bellissimi del DTM, non ultimo il titolo vinto nel 2015, ma anche il forte spirito di squadra e tante belle esperienze vissute con i ragazzi. Ho continuato a seguire il DTM anche durante la mia parentesi in Formula 1 e sono stato anche in circuito a diverse gare per supportare la squadra. Le cose sono cambiate molto rispetto alla mia ultima stagione ad Hockenheim nel 2015. Ma mi piacciono le sfide e non vedo l’ora di scendere in pista per la prima volta con la nostra nuova vettura”.

Felice per il ritorno di Wehrlein anche Ulrich Fritz, responsabile Mercedes nel DTM: