Coppa Italia, si torna in campo per le semifinali di ritorno: ecco tutte le quote William Hill

Lazio-Milan e Juventus-Atalanta sono le due sfide di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, queste le quote William Hill per entrambi i match

Archiviata una lunga settimana di sfide domestiche ed europee, quattro club italiani si preparano a tornare in campo per le semifinali di Coppa Italia. Ad accompagnarli ci sarà William Hiil, con le sue Quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live e con il codice ITA100, che offre 100 euro di bonus ai nuovi utenti. A dare il calcio d’inizio alla giornata di ritorno saranno Juventus e Atalanta, che hanno recentemente dovuto rimandare il confronto in Serie A a causa della bufera di neve abbattutasi sullo Stadium. Dopo l’amara eliminazione in Europa League, nel capoluogo piemontese la Dea tenterà il tutto per tutto per conquistare una storica finale. Il risultato dell’andata – vittoria bianconera per 0-1 firmata da El Pipita – rischia di condannare gli uomini di Gasperini, considerati sfavoriti anche dai quotisti di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico: il segno 1 è proposto, infatti, a 1.53, mentre il successo dei bergamaschi è in vetrina addirittura a 7.00. Interessante anche l’opzione pareggio, che triplica abbondantemente la posta (3.75). Per questo match il bookmaker schiera anche Quote Maggiorate sui bomber di entrambe le formazioni: Douglas Costa Primo o Ultimo Marcatore spicca in lavagna a 4.50, anziché 3.80, mentre Josip Iličič Primo o Ultimo Marcatore vale 6.50, invece di 5.50. E se, invece, l’attacco dell’Atalanta non riuscisse a violare la porta bianconera nei primi quarantacinque minuti di gioco? Per questa evantualità William Hill propone a 9.00 Juventus Vincente 2-0 a fine primo tempo.

Lazio e Milan ripartono dallo 0-0 di San Siro. Sulla lavagna di William Hill sono favoriti i biancocelesti: se, infatti, il segno 1 vale 1.83, la quota per la vittoria dei rossoneri sale a 4.33, mentre il pareggio triplica abbondantemente la posta (3.50). L’attacco dei ragazzi di Gattuso, tuttavia, non è da sottovalutare, visto il momento di forma eccezionale che stanno vivendo. Il bookmaker britannico mette in campo una Quota Maggiorata da non perdere per Patrick Cutrone Primo Marcatore: addirittura 8.00. Di tutto rispetto anche l’opzione Ciro Immobile Primo Marcatore, proposta a 5.00. Se, poi, la Lazio riuscisse a prevalere sia nel primo che nel secondo tempo, William Hill moltiplicherebbe la posta per 6.00. La quota salirebbe ulteriormente per la selezione Milan Vincente + Under 2.5 Goal, in vetrina a 7.00, e per il risultato esatto 1-2 a favore del Milan (13.00). E per non perdere neanche un minuto di gioco, la app di William Hill per le scommesse sportive permette di vivere il brivido del calcio in diretta anche da mobile.

Le quote in dettaglio*:

Mercoledì 28 febbraio

1.53 Juventus, 3.75 pareggio, 7.00 Atalanta

1.83 Lazio, 3.50 pareggio, 4.33 Milan