Atletica – Campionati Italiani Allievi indoor: assegnati anche gli scudetti U18

Campionati Italiani Allievi indoor: scudetti indoor a Lecco e Roma Acquacetosa

La due giorni dei Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona ha assegnato anche gli scudetti Under 18 al coperto. Al femminile festeggia l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che oltre alla vittoria (con MPI) nella conclusiva 4x1giro, conquista anche la classifica per club. 48 i punti delle lombarde davanti al Team Atletica Marche (42) e alla Studentesca Rieti Andrea Milardi (41). Stesso discorso per l’Atletica Roma Acquacetosa, che esulta per la staffetta finale e per la vittoria ai CdS. Curiosamente, tutti e tre i club sul podio maschile conquistano 30 punti: i romani però si impongono su Atletica Livorno e Studentesca Rieti Andrea Milardi.