Atletica – Campionati Italiani Allievi indoor: ad Ancona Menchini e Guene super nei 100 metri

Ancona: Menchini e Guene, allievi sprint ai Campionati italiani indoor

Tra le gare-clou della prima giornata, ai Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona, quelle sul rettilineo dei 60 metri. La più veloce al femminile è la piemontese Rebecca Menchini (Atl. Stronese), tricolore under 18 all’aperto sui 100 metri nella scorsa stagione e oggi davanti a tutte anche in sala con 7.66. Nella gara maschile festeggia il successo Abdou Mourou Guene (Atl. Vicentina), originario del Burkina Faso ma in Italia da ormai quasi un decennio, che scende fino a 6.89. Applausi per un altro giovane del Piemonte: il 15enne Davide Favro (Atl. Canavesana), vincitore del lungo all’ultimo salto con 7,28 per salire al quinto posto nelle liste nazionali alltime di categoria, mentre sui 3000 di marcia con 14:05.38 si impone Ida Mastrangelo (Atl. Don Milani), cugina del bronzo mondiale Antonella Palmisano. Domani la seconda e conclusiva giornata che metterà in palio altri 15 titoli italiani.