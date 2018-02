Aferpi: Rossi, risultato importante

Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “è un risultato molto importante che riapre la prospettiva di produzione di acciaio nell’area di Piombino e garantisce l’occupazione dei lavoratori”. Così il governatore della Toscana , Enrico Rossi, commenta l’accordo raggiunto in serata per la cessione dell’area produttiva dell’ex Lucchini di Piombino da Cevital a Jindal.

“Daremo supporto agli indiani e con Calenda abbiamo fatto un lavoro molto importante in breve tempo per la ripresa produttiva di una zona che altrimenti sarebbe morta”, conclude.