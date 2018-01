Sci alpino – Che paura a Kitzbuehel! Gara interrotta per la terribile caduta di Clarey, ecco come sta [VIDEO]

Che paura per Johan Clarey durante la discesa libera maschile di Kitzbyehel

E’ stata interrotta la discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. Dopo lo spavento di questa mattina per la caduta non caduta di Sofia Goggia, che non ha riportato importanti conseguenze ma ha compromesso la sua gara, un piccolo dispiacere anche per quanto riguarda gli azzurri: anche Innerhofer è infatti scivolato via, fortunatamente anche lui senza gravi conseguenze. A far preoccupare in Austria è stato invece il francese Johan Clarey, protagonista di una tremenda caduta che lo ha visto finire, ad altissima velocità, contro le reti a bordo pista dopo diverse capriole. Il 37enne ha destato un po’ di preoccupazione, ma dopo pochi minuti, sotto gli occhi di Ecclestone e Lauda, è riuscito a sollevarsi sulle sue gambe, dolorante, alzando il pollice per rasserenare tutti. Subito soccorso dagli addetti, Clarey sembra avere qualche fastidio al ginocchio, ma dovrà sottoporsi a qualche accertamento medico per capire l’entità dell’infortunio. La gara è ricominciata dopo qualche minuto dalla brutta caduta.