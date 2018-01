Rossella Fiamingo a Cuba per la Coppa del Mondo di scherma, ma spuntano anche Pio e Amedeo [VIDEO]

Pio e Amedeo si trovano a Cuba con Rossella Fiamingo, la spadista italiana li filma dentro la palestra in cui si svolgerà la Coppa del Mondo di scherma

Pio e Amedeo sono attualmente a Cuba. Qui i due protagonisti di Emigratis stanno girando gli sketch per la prossima stagione del programma. Dopo essere stati da Chiara Ferragni e Fedez (leggi qui), i due scapestrati si sono catapultati nella capitale cubana, L’Avana, dove oltre a godere di musica, paesaggi e rum hanno incontrato Rossella Fiamingo. A Cuba infatti si svolgerà la quarta tappa della coppa del mondo di scherma, in cui l’atleta della Nazionale Italia si renderà con ogni probabilità protagonista. In una delle sue Stories Instagram la bella spadista immortala le facce allibite di Pio e Amedeo che ammettono riguardo alla scherma:

è tutto molto bello, ma non capiamo un cazzo, però è tutto molto bello. Ci sta insegnando tutto Rossella.