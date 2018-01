MotoGp – Imprevisto per lo staff di Valentino Rossi in Malesia: i meccanici del Dottore passano in Ferrari? Il pit stop non promette bene [VIDEO]

Non potevano che essere tipi simpatici e con la continua voglia di scherzare e ridere i meccanici di Valentino Rossi: ecco cosa è successo oggi a Sepang a due uomini dello staff del Dottore

E’ tutto pronto a Sepang per la prima effettiva sessione di prove libere del 2018. I piloti hanno già effettuato dei giorni di prove nel 2017 che davano ufficialmente il via alla stagione 2018, ma adesso, in Malesia, si inizia a fare effettivamente sul serio. Inizia con un imprevisto però il 2018 per lo staff di Valentino Rossi: due suoi meccanici infatti hanno bucato la gomma della macchina sulla quale erano a bordo e non sono sembrati proprio… prontissimi nel cambiarla. Alex Briggs e Brent Stephens hanno pubblicato un simpaticissimo video nei loro profili social nel quale ridono e scherzano sul pit stop forzato. Questo il commento di Brent Stephens a corredo del video su Instagram:

“Sepang Test: Pit stop non programmato nel tragitto verso il circuito questa mattina. Non penso che lo abbiamo fatto entro i 60 secondi richiesti e Alex ha ricevuto 10 secondi di penalità per non aver indossato il suo casco. Giusto per la cronaca ho aiutato… una volta che ho smesso di ridere”

I due meccanici, tra le risate, hanno scherzato anche su un possibile trasferimento in Ferrari. Brent Stephens infatto ha preso in giro il suo collega, spiegando che nel team di Maranello lo attendono con ansia per iniziare sin da oggi a lavorare, chiedendo anche simpaticamente aiuto ai followers da casa per una soluzione più… immediata.