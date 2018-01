Il centrocampista della Juventus Matuidi accusa il pubblico di Cagliari di razzismo: “solo le persone deboli cercano di intimidire con l’odio”

Mille polemiche arbitrali ma non solo, perchè se le accuse rivolte da Matuidi al pubblico rossoblù venissero confermare allora la gara della Sardegna Arena tra Cagliari e Juventus rischierebbe di essere ricordata come quella del nuovo caso di razzismo in Serie A. Attraverso un post su Facebook, infatti, il centrocampista bianconero ha parlato di ululati razzisti nei suoi confronti, ecco quanto si legge nel messaggio: