Juventus, Lichtsteiner culla il sogno Champions: “vogliamo toglierci grandi soddisfazioni”

Il difensore della Juventus ha sottolineato di voler togliersi altre soddisfazioni con la maglia bianconera, a partire dalla Champions

“Ci voleva un po’ di pausa, conta poco averla fatta a inizio gennaio e non a Natale, l’importante era staccare con corpo e mente“. Cosi’ il difensore della Juventus, Stephan Lichtsteiner, in un’intervista alla tv bianconera nel giorno del suo 34esimo compleanno. “Adesso torniamo al lavoro, pensiamo al Genoa, in questa settimana dobbiamo impegnarci con molta attenzione e concentrazione, dato che tornare in campo alla ripresa non e’ mai facile per nessuno“, ha spiegato lo svizzero pronto per vivere i mesi decisivi di una stagione che vede la Juve in corsa su tutti i fronti: “vogliamo toglierci delle grandi soddisfazioni, dallo scudetto all’Europa: lo desideriamo tutti, cosi’ come ci tengono i tifosi“. Si e’ affermato nella Lazio, poi ha detto si’ alla Juventus. “Posso dire senza dubbio che questi anni alla Juve, finora, sono stati i piu’ importanti della mia carriera, nei quali abbiamo contribuito a scrivere pagine di storia, soprattutto dopo un periodo non semplice per il club“. (ITALPRESS)