“Figlio di puttana” – Jean Claude Van Damme prende a calci Cody Garbrandt durante lo sparring: rissa sfiorata! [VIDEO]

Una sessione di sparring può degenerare? La risposta è sì, se Jean Claude Van Damme tira un calcio dritto sui denti di Cody Garbrandt

A volte le sessioni di sparring possono essere un po’ meno leggere del normale. L’adrenalina o la personalità dei due partner d’allenamento potrebbe regalare qualche momento di tensione, dovuto a un colpo un po’ più forte del normale, volontario o meno che sia. Se poi la sessione di sparring è fra il leggendario Jean Claude Van Damme, iconica star di Hollywood legata da sempre al mondo delle arti marziali, e Cody Garbrandt ex campione UFC, c’è una grande possibilità che la situazione degeneri. Ed è andata davvero così. Durante una sessione di sparring nella quale i due non si stavano ‘risparmiando’, Van Damme ha esagerato tirando un calcio dritto sui denti di Garbrandt. Come riportato da ‘Ufcpound’, l’ex campione UFC si è molto arrabbiato, dichiarando in seguito: