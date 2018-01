Inguardabile e vincente (con ‘l’aiutino’): Allegri, questa Juventus non è accettabile

La Juventus, in 11 contro 9, porta a casa i tre punti contro il Chievo: ma la prova della formazione di Allegri è davvero inguardabile

Un ‘aiutino’ con doppia firma gialloblù, perchè le espulsioni di Bastien e Cacciatore che hanno lasciato il Chievo Verona in nove sono due ingenuità quasi inaccettabili per chi di professione fa il calciatore in Serie A. Doppio giallo in un minuto per il primo, il gesto delle manette (si prevede una lunga squalifica, clicca QUI per il VIDEO) alla Mourinho per il secondo. Espulsioni sacrosante. E autostrada bianconera verso il successo. Il gol di Khedira (nel finale il raddoppio di Higuain), arrivato in 11 contro 9, non cancella però la prova horror della Juventus. Lenta, impacciata, senza idee. In una parole: inguardabile. Ma vincente, già.

Sarà felice Allegri, uno che ha ammesso di “essere quasi felice quando la sua Juventus gioca male”, perché in fondo “conta segnare subito e poi vincere”. Nel mondo perfetto però qualcosa stona. E non si tratta della ricerca della bellezza estrema tanto ricercata dal Napoli di Sarri, ma di una via di mezzo capace di rendere quantomeno accettabile il gioco di una squadra piena zeppa di fenomeni. Che oggi vince senza convincere. E senza mai riuscire a brillare.