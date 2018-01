Expo Riva Schuh, a Riva del Garda si alza il sipario sulla fiera leader della calzatura di volume

A Riva del Garda ha preso il via Expo Riva Schuh, la fiera leader della calzatura di volume

I trend del mercato calzaturiero mondiale, ma anche le tendenze moda più aggiornate: l’opening talk che ha inaugurato oggi ufficialmente la 89a edizione di Expo Riva Schuh è stato occasione per un focus sul mondo della calzatura e le sue evoluzioni.

L’analisi dei dati sulle ultime edizioni della manifestazione ha fatto emergere una sempre maggiore connessione tra online e offline e un allargamento dell’offerta merceologica delle aziende sempre più indirizzate a una proposta total look. Due aspetti che – come sottolineato dal Direttore Generale di Riva del Garda Fierecongressi Giovanni Laezza – riflettono pienamente i trend del mercato internazionale.

João Maia, Direttore Generale APICCAPS, ha d’altra parte sottolineato come la produzione calzaturiera si stia avvicinando sempre più ai mercati di consumo, con fenomeni di reshoring verso i principali Paesi manifatturieri europei, mentre la Cina ha diminuito le proprie quote di mercato a favore di altri Paesi asiatici come il Vietnam.

Dai trend economici all’aspetto più fashion: Cinzia Malvini, giornalista di costume e moda di La7 e Book Moda, ha evidenziato come una rinnovata attenzione alla funzionalità, all’aspetto di decorazione e all’ecosostenibilità siano i temi al centro delle collezioni moda dei maggiori brand mondiali, soprattutto sul versante accessori.

In occasione dell’opening talk di Expo Riva Schuh è stata inoltre presentata Gardabags, la manifestazione dedicata agli accessori, borse, portafogli, cinture e guanti che andrà in scena al PalaVela di Riva del Garda dal 16 al 19 giugno 2018.