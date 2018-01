Ciclismo, tra speranza e voglia di riscatto: Luis Leon Sanchez svela i suoi sogni

Luis Leon Sanchez svela a quali grandi corse vorrebbe partecipare in questa stagione

Luis Leon Sanchez è uno dei veterani del ciclismo professionistico. Lo spagnolo da oltre 16 anni regala emozioni a tutti gli amanti delle due ruote e per il quarto anno di fila inizierà al Tour Down Under, mini corsa australiana che apre il calendario WorldTour. Il murciano avrà il compito in questa stagione di aiutare Davide Villella ad integrarsi nel nuovo team. La stagione di Luis Leon Sanchez non ha ancor un quadro definito, ma il ciclista dell’Astana ha svelato a quali grandi corse potrebbe gareggiare, come riportato da Ciclo21: