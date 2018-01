Ciclismo: presentata la nuova edizione dell’Appennino Bike Tour

Gli organizzatori alzano il sipario sulla nuova edizione dell’Appennino Bike Tour, la pedalata ecologica d’Italia

A meno di un anno dalla prima riunione organizzativa di Appennino Bike Tour, il Giro dell’Italia che non ti aspetti, ideato dal Ministero dell’Ambiente, Vivi Appennino e Confcommercio Ascom, è stato presentato questa mattina presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente il Piano per lo Sviluppo Sostenibile della Dorsale appenninica 2018-20, un progetto che porterà a mappare con segnaletica il percorso individuato da Appennino Bike Tour, trasformandola nella più grande Ciclo-Via d’Italia attraverso le strade secondarie dell’Appennino.

Alla presentazione è intervenuto anche il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, che ha voluto mettere in rilievo il fatto che il punto di forza dell’iniziativa sia proprio nel “superare gli interessi specifici dei singoli comuni, rispetto al recupero copmplessivo del territorio”. Importante anche la testimonianza di diversi sindaci coinvolti nel percorso, i quali hanno constatato che “il recupero dell’attenzione sui piccoli borghi lungo la dorsale appenninica è stato il puto focale dell’evento: puntare l’attenzione sui crinali appenninici con un percorso in bici è l’obiettivo raggiunto, e sicuramente migliorabile“. Presenti all’evento anche il direttore di Vivi Appenino Enrico Dalla Torre, il direttore generale di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli ed il Vice Presidente Vicario della FCI Daniela Isetti, in rappresentanza della Federazione.