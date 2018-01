Ciclismo – La Bardiani CSF pronta al debutto stagionale: ecco il roster #greenteam per l’Etoile de Bessèges

La Bardiani CSF ufficializza la squadra per la 48ª edizione dell’Etoile de Bessèges, la mini corsa francese di inizio febbraio

Tutto pronto in casa Bardiani-CSF per la prima corsa dell’anno. Il #GreenTeam debutterà mercoledì 31 gennaio in Francia nella 48ma edizione della Etoile de Bessèges (UCI 2.1). Cinque le frazioni in programma, con percorsi misti ma non troppo esigenti, inclusa una prova a cronometro di 10 km nell’ultimo giorno di gara, 4 febbraio. La Bardiani-CSF affronta il debutto dopo un ritiro collegiale di dieci giorni in Toscana che si concluderà sabato 27 gennaio.

Formazione

Sette corridori – età media 23.5

Vincenzo Albanese (ITA, 1996, passista veloce)

Simone Andreetta (ITA, 1993, passista scalatore)

Enrico Barbin (ITA, 1990, passista veloce)

Michael Bresciani (ITA, 1994, velocista)

Marco Maronese (ITA, 1994, velocista)

Lorenzo Rota (ITA, 1995, passista scalatore)

Luca Wackermann (ITA, 1992, passista veloce)

Direttori Sportivi: Roberto Reverberi e Claudio Cucinotta

Ecco il commento di Reverberi: