Ciclismo: ASG Bike Science è la bike fitter ufficiale dell’UAE Team Emirates per questa stagione [VIDEO]

La ASG Bike Science diventa il bike fitter ufficiale dell’UAE Team Emirates, la squadra WorldTour diretta dalla famiglia Saronni

ASG Bike Science è bike fitter ufficiale dell’UCI WorldTour UAE Team Emirates per il 2018. Fabio Aru, Rui Costa, Alexander Kristoff, Daniel Martin, Diego Ulissi e tutti i ciclisti del team potranno usufruire dei servizi di posizionamento in bici e consulenza aerodinamica da ASG Bike Science. Durante il processo di bike fitting, che avviene presso la sede di ASG International a Mussolente (VI), i risultati saranno verificati istantaneamente così da conseguire gli obbiettivi preposti nel minor tempo possibile. Forti di un’esperienza con atleti pro di alto livello sin dal 2009, i due bike fitter Niklas Quetri ed Enrico Licini sono in grado di aiutare l’atleta con l’utilizzo di strumenti all’avanguardia, combinati all’analisi di dati oggettivi e soggettivi, quali le specifiche caratteristiche fisiche e biomeccaniche di ognuno.

Carlo Saronni, Team Manager del UAE Team Emirates, ha recentemente dichiarato:

“Sono sicuro che questa collaborazione con ASG Bike Science sia un’ottima opportunità per il nostro Team ed ho potuto constatare personalmente la professionalità e preparazione tecnica dei biker fitters durante i recenti training camps in Sicilia“.

Ha poi aggiunto:

“il nostro Team desidera sempre il meglio e sono sicuro che attraverso questa collaborazione otterremo il bike fitting ideale per ogni atleta, che è di fondamentale importanza sia per gli allenamenti che per le gare nel corso della stagione. Rappresenta per noi un punto di partenza ottimale per evitare agli atleti di incorrere in dolori, infortuni o patologie articolari che possano interferire con la loro forma fisica e i risultati.”

Niklas Quetri, bike fitter ASG Bike Science, ha risposto: