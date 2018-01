CEV Volleyball Cup – Niente da fare per la Yamamay E-Work contro la Turchia all’Eczacibasi

CEV Volleyball Cup: la Yamamay E-Work lotta in Turchia, ma cede 1-3 all’Eczacibasi. Gara di ritorno giovedì 8 febbraio

Finisce 3-1 la gara di andata degli ottavi di finale della CEV Volleyball Cup tra Eczacibasi VitrA Istanbul e Yamamay E-Work Busto Arsizio. Il match è equilibrato per i primi tre set, con copione identico: turche sempre in fuga e farfalle ad inseguire. In questa prima fase di gara, fatta eccezione per il secondo parziale, in cui Ognjenovic e compagne scappano da metà game, nel primo e nel terzo la UYBA riesce a rientrare nel finale, portando entrambi i set ai vantaggi. Nel primo le biancorosse non sfruttano due set balled escono sconfitte 29-27, nel terzo (grazie ad una straordinaria Diouf, 9 punti nel parziale) riescono a chiudere a proprio favore 25-27. Capitolo a parte merita il set conclusivo, in cui la Yamamay E-Work cala e le padrone di casa hanno vita facile. A tabellino per Eczacıbaşı VitrA spiccano le prove di Boskovic (21 punti con il 55% offensivo), Larson (15 con il 54%), Adams (13 con il 60%). Per la UYBA è Diouf senza dubbio la migliore con 20 punti (50%), seguita da Bartsch con 13 (39%). La sconfitta per 3-1 impone ora alle farfalle una vera e propria remontada nella partita di ritorno in cui, per passare il turno dovranno vincere per 3-0 o 3-1 ed aggiudicarsi anche l’eventuale Golden set. Si giocherà giovedì 8 febbraio alle ore 20.30. La cronaca in pillole. Starting six: Mencarelli inizia con Orro – Diouf, Stufi – Berti, Gennari – Bartsch, Spirito libero. Motta presenta Ognjenovic – Boskovic, Adams – Kilicli, Ismailoglu – Larson. Libero Sebnem Akoz.

Nel primo set Bartsch trova il primo punto UYBA dopo un buon avvio delle turche (3-1), che regalano anche il 3-2. Gennari e l’errore di Ognjenovic valgono il 4-4, Stufi supera (4-5). Larson attacca lungo il 6-7, mentre Bartsch fa suonare la campana del 7-8. Larson sbaglia ancora (7-9), ma Ognjenovic è lesta sottorete per il 9-9 e firma di prima intenzione il 10-10 rispondendo a Diouf. La doppietta di Bartsch fa volare la UYBA e Motta ferma il gioco (10-12), poi Larson e l’errore biancorosso rimettono di nuovo tutto in pari (12-12); Boskovic e due muri di Adams portano al 15-13 e al time-out di Mencarelli, al rientro è ancora Boskovic a colpire (16-13). Diouf trova cambiopalla (16-14), ma Boskovic (attacco + ace) porta al 18-14; Adams in fast conferma il vantaggio (19-15), ma poi regala il 19-17, mentre Larson con il mani-out firma il 20-17. L’americana passa anche da posto 2 per il 22-19, Gennari risponde con il diagonale del 22-20. Boskovic sbaglia (22-21), Ismailoglu no (23-21), Diouf tiene accesa la speranza (23-22, 24-23), Botezat (appena entrata) mura il 24-24 (tempo Eczacibasi). Diouf sorpassa (24-25), Ismailoglu annulla (25-25), Orro di prima fa 25-26, Boskovic annulla ancora (26-26); Kilicli mura il 27-26, due errori al servizio fanno 28-27, Boskovic chiude 29-27. Secondo set: l’avvio è equilibrato (5-5), mentre Berti mura il 5-6 ed attacca il 7-7; l’attacco largo di Boskovic fa suonare la campana del primo tecnico (7-8), poi Larson e l’errore di Gennari ribaltano il punteggio (9-8). Bartsch chiude il confuso scambio che porta al 10-10, ma il muro turco firma il break (12-10); Boskovic di forza conferma il +2 (13-11), Larson idem (14-12 nonostante due difese di Diouf), mentre Ognjenovic di prima intenzione sigla il 15-12. Bartsch trova cambiopalla (15-13), con Mencarelli che inserisce Botezat su Berti. Diouf conquista il -1 (15-14), Boskovic in pallonetto prima e in attacco poi porta al 17-14. Diouf c’è due volte fino al 18-16, ma l’ace di Kilicli fa chiamare tempo a Mencarelli (20-16). Adams mura il 22-17 e firma il 23-17 (dentro Wilhite per Gennari) e nel finale il punto conclusivo è di Ognjenovic (25-18). Terzo set: Mencarelli rimette in campo Berti su Botezat al centro mentre Motta inserisce Baladin per Ismailoglu in 4; l’avvio è di nuovo equilibrato (7-6), con Larsen che in pallonetto firma il primo 8-6. Boskovic allunga con un diagonale strettissimo (9-6) e con il pallonetto del 10-6 (tempo Mencarelli), poi Bartsch trova cambiopalla (10-7) e con l’ace fa tornare la UYBA a -2 (10-8). Larsen fa quello che vuole, Diouf attacca out e le turche volano (13-8 ancora tempo per le farfalle); Gennari prova il recupero (14-11), Orro conquista sottorete il -2 (14-12) e Motta ferma il gioco. Sul buon servizio di Diouf ancora Orro realizza il -1 (14-13), ma Boskovic a muro respinge l’assalto bustocco (15-13). La UYBA mura con Stufi il pareggio (15-15 dentro Onal per Baladin), ma il servizio di Onal propizia di nuovo il +2 per l’Eczacibasi (17-15). Diouf non molla (17-16 e 18-18 dopo l’errore di Ognjenovic), Boskovic regala il 19-19, Diouf sorpassa con due super diagonali da posto 2 (19-21 tempo Motta). Boskovic e l’ace di Larson impattano (21-21), la solita Diouf fa 21-22 (dentro Wilhite per Gennari) e 22-23, Adams non ci sta (23-23); Boskovic tira in rete il servizio (23-24) ma poi annulla il set-ball in pipe (24-24 rientra Gennari). Diouf realizza allo stesso modo il 24-25, difende tutto sullo sfortunato punto che porta al 25-25, passa ancora per il 25-26. Chiude Bartsch 25-27. Quarto set: due muri Eczacibasi aprono il parziale (2-0), con Boskovic che attacca il 3-0 e Gennari che conquista il primo punto UYBA (3-1); Onal e Adams allungano (5-1), mentre Diouf torna a scaldare il braccio (doppietta per il 6-4). Il muro di Ognjenovic respinge la minaccia e fa suonare il primo 8-4, Kilicli passa per il 10-6 e Boskovic con la clava firma il +5 (11-6). Bartsch (attacco + ace) riaccende la speranza (11-8), ma due errori di Diouf rilanciano le padrone di casa (14-8 tempo Mencarelli). Boskovic è sempre il punto di riferimento offensivo turco (15-9, 16-10, 17-10), mentre la UYBA chiama ancora time-out sul 18-11. Il vantaggio per l’Eczacibasi è ampio (20-14 dentro Wilhite per Gennari) e nel finale le ragazze di Motta chiudono in fretta. Botezat (dentro ora per Stufi) mura il 23-17, ma Adams (24-17) e l’attacco di prima intenzione di Ognjenovic mandano tutte sotto la doccia (25-18).

“Abbiamo giocato due set ottimi – afferma coach Marco Mencarelli -: uno per alcuni dettagli non siamo riusciti a conquistarlo, per due palle giocate in modo non disattento, ma non sufficiente. L’altro ce lo siamo presi con giocate rischiose, come si deve fare contro squadre di questo livello. Nel secondo e nel quarto abbiamo servito troppo molle, permettendo loro di avere grande continuità di cambiopalla. Abbiamo difeso, ma eravamo scontati sulle rigiocate, commettendo anche qualche errore. Questo ha permesso loro di prendere vantaggi che poi per noi sono risultati incolmabili”.

IL TABELLINO

Eczacibasi VitrA ISTANBUL – Yamamay e-work BUSTO ARSIZIO 3-1 (29-27, 25-18, 25-27, 25-18)

Eczacibasi VitrA ISTANBUL: Ismailoglu 5, Boskovic 28, Adams 17, Kilicli 8, Larson 17, Ognjenovic 10, Sebnem Akoz (L), Baladin 1, Dilik, Onal 1. Non entrate: Arici, Guveli, Yilmaz, Bagci (L). All. Motta.

Yamamay e-work BUSTO ARSIZIO: Stufi 2, Gennari 6, Orro 5, Diouf 26, Bartsch-Hackley 16, Berti 4, Spirito (L), Wilhite 2, Botezat 2, Chausheva. Non entrate: Piani, Dall’Igna, Negretti (L). All. Mencarelli.

ARBITRI: Moula, Bosenko.

NOTE – Durata set: 31′, 25′, 31′, 24′; Tot: 111′.

CEV CUP – IL TABELLONE

OTTAVI DI FINALE

I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Yamamay E-Work Busto Arsizio 3-1 (29-27, 25-18, 25-27, 25-18)

Yenisei Krasnoyarsk (RUS) – Nova KBM Branik Maribor (SLO) 3-0 (25-16, 25-20, 25-22)

Linamar Bekescsabai RS KFT (HUN) – Pomì Casalmaggiore 0-3 (20-25, 14-25, 15-25)

SSC Palmberg Schwerin (GER) – Khimik Yuzhny (UKR) 25/01

Allianz MTV Stuttgart (GER) – Asterix Avo Beveren (BEL) 24/01

TS Volley Duedingen (SUI) – Dresdner SC (GER) 24/01

Beziers VB (FRA) – Minchanka Minsk (BLR) 24/01

Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) – Kralovo Pole Brno (CZE) 3-0 (25-17, 25-11, 25-18)

CEV CUP – LA FORMULA

Come di consueto, la formula della CEV Volleyball Cup prevede turni a eliminazione diretta dai sedicesimi fino alla finalissima, con partite di andata e ritorno ed eventuale Golden Set da giocare sul campo della gara di ritorno in caso di parità di punti conquistati nel doppio confronto (tenuto conto che una vittoria per 3-0 o 3-1 attribuisce 3 punti a chi vince e 0 a chi perde, mentre il 3-2 ne attribuisce 2 a chi vince e 1 a chi perde).

CEV CUP – LE DATE

Ottavi di finale:

Andata 23-25 gennaio

Ritorno 6-8 febbraio

Quarti di finale:

Andata 20-22 febbraio

Ritorno 27 febbraio – 1 marzo

Semifinali:

Andata 13 marzo

Ritorno 20 marzo

Finale:

Andata 3 aprile

Ritorno 10 aprile