CES Las Vegas: Gruppo Volkswagen e Aurora annunciano una collaborazione

Il Gruppo Volkswagen e Aurora si associano per portare i veicoli a guida autonoma nelle città. La collaborazione verrà annunciata al CES di Las Vegas

Il Gruppo Volkswagen e Aurora, azienda leader nelle tecnologie per la guida autonoma, annunciano una collaborazione strategica al Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas. La partnership unisce le due aziende nell’intento di portare veicoli a guida autonoma nelle città, come flotte per il servizio Mobility-as-a-Service (MaaS). Nell’ambito della “Together – Strategy 2025”, il Gruppo Volkswagen ha definito il proprio obiettivo di diventare leader globale nella guida autonoma con lo sviluppo di un Self-Driving System (SDS). Johann Jungwirth, Chief Digital Officer del Gruppo, ha affermato:

“la nostra visione è ‘Mobilità per tutti, al tocco di un pulsante’. Ciò significa che desideriamo offrire mobilità a tutti, in tutto il mondo: mobilità individuale per chiunque, compresi bambini, anziani, malati o non vedenti. ‘Al tocco di un pulsante’ esprime semplicità di utilizzo e di accesso. In futuro gli utenti potranno utilizzare la nostra app oppure l’assistente digitale virtuale per chiamare una vettura elettrica a guida autonoma e farsi portare da porta a porta. Oppure, per il massimo comfort, avranno a disposizione il Volkswagen OneButton, con GPS integrato, connesso e dotato di bussola nella forma di un piccolo portachiavi. Lavorare con Aurora, leader nello sviluppo di sistemi per la guida autonoma, significa fare un enorme passo in avanti nella nostra missione: diventare fornitori di mobilità sostenibile leader a livello globale, con veicoli a guida autonoma. Il nostro scopo è creare soluzioni per il trasporto tramite i servizi Mobility-as-a-Service (MaaS), soluzioni di cui i Clienti siano entusiasti perché create a misura d’uomo: con i più elevati standard di sicurezza, la migliore esperienza d’uso e l’intelligenza digitale. Per me reinventare la mobilita’ e l’automobile consiste in questo”.