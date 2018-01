Calciomercato Lazio, ha vinto Lotito: così il presidente ha convinto De Vrij a rinnovare

Calciomercato Lazio che fa registrare il colpo di scena in merito al rinnovo di De Vrij: così Lotito ha convinto il difensore

Una guerra di nervi che ha visto trionfare Claudio Lotito. La notizia del rinnovo di De Vrij non è ancora ufficiale, ma le ultime indiscrezione parlano di svolta imminente: il calciatore, libero a parametro zero a giugno, sarebbe stato convinto dal presidente Lotito a rinnovare l’accordo con la Lazio grazie all’inserimento di una clausola di risoluzione a cifre contenute per il valore del calciatore: 35/40 milioni di euro, dovrebbe essere questa la cifra pattuita tra le parti. Con la Lazio pronta a incassare una cifra importante da un giocatore che aveva praticamente ‘perso’ a zero e De Vrij che a giugno coronerà il suo sogno di indossare la maglia di un top club.