“Ladri, ladri”, il Cagliari contro la Juventus: lite furibonda tra Nedved e Conti, ecco cosa è successo nello spogliatoio

Lite furibonda tra Nedved e Conti nel tunnel dello spogliatoio della Sardegna Arena: animi infuocati tra Cagliari e Juventus, ecco cosa è successo

L’urlo che ha accompagnato la Juventus al momento dall’uscita del campo è stato così forte da essere facilmente udibile anche a chi ieri sera non era presente alla Sardegna Arena: “ladri, ladri”. Tanta la rabbia presente nei tifosi del Cagliari dopo il ko con i bianconeri, ma a quanto sembra nemmeno i dirigenti rossoblù erano poi così tranquilli. La ricostruzione della Gazzetta dello Sport su quanto avvenuto negli spogliatoi della Sardegna Arena mette in risalto come gli animi fossero tesissimi anche tra gli addetti ai lavori: tra Daniele Conti, bandiera del Cagliari, e Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è scoppiato un litigio furibondo nel tunnel che portava le squadre all’interno dello spogliatoio. Altre indiscrezioni in nostro possesso raccontano di come i due siano arrivati anche alla mani, per poi essere subito divisi. La Gazzetta dello Sport poi aggiunge di come Diego Lopez, allenatore del Cagliari, per la rabbia abbia rotto un tabellone all’interno dello spogliatoio. Per un post gara decisamente infuocato.