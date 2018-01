Atletica: iniziano i nuovi Campionati Italiani Invernali di lanci 

Inizia la stagione 2018 dei Campionati Italiani Invernali di lanci. Sabato e domenica tante sfide in sette sedi diverse

Inizia la nuova stagione agonistica anche per i lanciatori. La prima fase dei Campionati Italiani Invernali di lanci è iniziata lo scorso weekend in 3 regioni prosegue sabato 20 e domenica 21 gennaio in altre 7 sedi: si gareggia a Matera, Modena, Roma, Genova, Campobasso, Messina e Mestre. Entreranno in azione gli specialisti di martello, disco e giavellotto, in vista della finale tricolore del 24 e 25 febbraio a Rieti che porterà i migliori alla Coppa Europa a Leiria, in Portogallo, il 10 e 11 marzo. Il weekend alle porte vedrà dunque l’esordio stagionale di Mauro Fraresso, il 25enne veneto delle Fiamme Gialle che l’anno scorso ha superato i 78 metri nel giavellotto. Il trevigiano lancerà a Roma. Per il martello femminile la ventenne emiliana Sara Fantini (Carabinieri), nell’ultima stagione primatista nazionale under 23 con 68,24 e due volte campionessa tricolore assoluta, è iscritta a Modena.