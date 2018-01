Un 2018 pieno di obiettivi per Nibali: Copeland svela le ambizioni di Vincenzo per questa stagione

Il General Manager della Bahrain Merida, Brent Copeland, svela quali saranno le ambizioni di Vincenzo Nibali per questa nuova stagione

Vincenzo Nibali ha intenzione di portare in alto la Bahrain Merida e di conquistare una grande corsa a tappe in questa stagione. Il capitano della squadra araba non correrà il Giro d’Italia per provare a vincere la maglia gialla del Tour de France. Il messinese torna alla Grande Boucle dopo due anni di assenza e ha voglia di sfidare i migliori corridori del WorldTour nella corsa più bella del mondo. Brent Copeland, team manager della squadra araba ha lodato le qualità di Vincenzo Nibali, come riportato da Cyclingnews: