Sci di fondo – Bertolina e Stuerz si impongono tra i seniores in Coppa Italia a Gressoney

Coppa Italia a Gressoney, i risultati della seconda giornata. Fra i seniores si impongono Bertolina e Stuerz

Dopo il terzo posto nella 15 km in tecnica classica della prima giornata, Mirco Bertolina ha conquistato il successo nella 15 km in tecnica libera di Gressoney St. Jean che ha chiuso la tappa di Coppa Italia Sportful. Il valtellinese del Centro Sportivo Carabinieri ha chiuso con il tempo di 37’16″3, che gli ha permesso di precedere di 24″ Fabio Pasini (Esercito), terzo posto per il trentino Paolo Fanton (Centro Sportivo Carabinieri) a 28”. Quarto Simone Daprà a 32″3, il quale si è imposto nella graduatoria riservata agli under 23 davanti a Paolo Ventura (quinto al traguardo) e Daniele Serra (settimo alle spalle di Cladio Muller). In campo femminile doppietta della trentina Giulia Stürz delle Fiamme Oro, che ha avuto la meglio di appena 1″2 sulla commilitona Sara Pellegrini, terza a 44” Anna Comarella, per appena 2” a discapito di Monica Tomasini, consolatasi col successo a livello di under 23.

Nella località valdostana si sono disputate anche le gare giovanili valevoli per la Coppa Italia Rode. Fra gli juniores (under 20) la vittoria in campo maschile è andata a Martin Coradazzi (Esercito), impostosi con 6” di vantaggio su Luca Del Fabbro (Fiamme Gialle), terzo Didier Chanoine (Valdigne). Fra le donne dominio della bergamasca Martina Bellini con un margine di 28” su Cristina Pittin, compagna di squadra dell’Esercito. Terza piazza ad appena 1” per Alessia De Zolt Ponte (Carabinieri). Fra gli aspiranti maschili (under 18) continua il dominio del friulano Davide Graz, davanti di 33″6 al valtellinese Luca Compagnoni (Carabinieri), sul podio anche Michele Gasperi (Carabinieri), in campo femminile Nicole Monsorno (Fiamme GIalle) ha preceduto di 7″9 Emilie Jeantet (GRan Paradiso), terza Martina Di Centa (Carabinieri) a 18″8. Infine fra gli allievi si sono imposti il friuliano Andrea Gartnersui piemontesi Martino Carollo e Marco Barale e la lombarda Francesca Cola davanti alla trentina Silvia Campione e alla valdostana Nadine Laurent.

I risultati completi sono consultabili sul sito www.coppaitalia.org.

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Coppa Italia Sportful Gressoney (Ao):

1. Mirco Bertolina (Carabinieri) 37’16.3

2. Fabio Pasini (Esercito) +24.0

3. Paolo Fanton (Carabinieri) +27.9

4. Simone Daprà (Fiamme Oro) +32.3

5. Paolo Ventura (Esercito) +43.0

6. Claudio Muller (Carabinieri) +54.8

7. Daniele Serra (Esercito) +1’12.4

8. Lorenzo Romano (Esercito) +1’19.1

9. Stefano Gardener (Carabinieri) +1’26.7

10. Florian Cappello (ASV Prad Raiffe) +1’38.0

Ordine d'arrivo 15 km TL femminile Coppa Italia Sportful Gressoney (Ao):

1. Giulia Stuerz (Fiamme Oro) 28’44.2

2. Sara Pellegrini (Fiamme Oro) +1.2

3. Anna Comarella (Fiamme Oro) +44.3

4. Monica Tomasini (Carabinieri) +46.7

5. Debora Roncari (Carabinieri) +1’42.9