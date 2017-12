Nissan, lodevole iniziativa per 30.000 bambini dell’Inghilterra: ecco di cosa si tratta

Sono arrivati a quota 30.000 i bambini che in tutta l’Inghilterra hanno partecipato agli eventi della Skills Foundation presso lo stabilimento Nissan di Sunderland

L’iniziativa, lanciata nel 2014, nasce per aiutare i giovani ad intraprendere una carriera nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) e per stimolare in loro un maggiore interesse verso questi settori offrendo un contatto diretto con il mondo della produzione industriale e dell’ingegneria più avanzata. Kevin Fitzpatrick, Divisional Vice President presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, ha commentato: