Infortunio Donnarumma – Gigio salta il derby di Coppa Italia contro l’Inter: ecco quanto dovrà stare fuori

Infortunio Donnarumma, il Milan dovrà fare a meno del suo portiere per il derby di Coppa Italia contro l’Inter: ecco i tempi di recupero

A poche ore dall’inizio del derby di Coppa Italia, il Milan perde una pedina importante. Il problema all’inguine che aveva messo in preallarme i rossoneri nella giornata di ieri, si è rivelato più serio del previsto: Donnarumma salterà la sfida contro l’Inter, valevole per i quarti. Dopo la risonanza magnetica, lo staff medico rossonero ha optato per tenere Donnarumma a riposo. Al suo posto giocherà Storari, mentre in panchina andrà il giovane portiere della Primavera Soncin. Se l’entità dell’infortunio non dovesse risultare troppo seria, Donnarumma potrà tornare tra i pali, per la sua presenza n°100 in maglia rossonera, già nella prossima gara di campionato contro la Fiorentina.

Donnarumma a parte, il Milan si dovrebbe schierare senza grossi cambiamenti: Storari in porta, linea a quattro con Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. Centrocampo a 3 con Biglia in mezzo a Kessi e Montolivo. Tridente composto da Kalinic punta centrale, con Suso e Bonaventura ai lati.

Curiosamente, anche l’Inter giocherà con il portiere di riserva, Padelli, ma solo per scelta. D’Ambrosio e Miranda ko, lasciano il posto a Cancelo e Ranocchia, con Skriniar e Nagatomo a completare i 4 di difesa. Vecino e Gagliardini formano la diga di centrocmapo dietro al trio Candreva-Joao Mario-Perisic a supporto di Icardi.