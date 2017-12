Ciclocross – San Fior: ecco tutti i risultati degli azzurri in gara

Grande spettacolo a San Fior, prova valida per il Trofeo Triveneto. Ecco tutti i risultati degli azzurri

L’azzurro Luca Braidot ha vinto la gara degli uomini open al ciclocross di San Fior superando in volata Enrico Franzoi e Nadir Colledani. Questo terzetto ha dettato legge per tutto il percorso e si è giocato poi la vittoria in un finale entusiasmante. Nella prova valida per il Trofeo Triveneto, tra le donne open le frecce Trentino Cross hanno regalato spettacolo. L’elite elbana Alessia Bulleri e la friulana under 23 Sara Casasola hanno preso il comando nei primi giri in compagnia della bolzanina Anna Oberparleiter. Nel finale Alessia Bulleri, a due giorni dalla conquista del Giro d’Italia, ha nuovamente dimostrato la propria caparbietà, staccando le avversarie e infliggendo 17” alla portacolori del Team Lapierre e 46” alla giovane compagna di squadra Sara Casasola. 6^ posizione per la trentina di Cles Elena Leonardi, che gara dopo gara sta migliorando la propria condizione atletica dopo la brutta caduta di ottobre a Buja.

Nuova vittoria tra le juniores per la friulana di Buja Asia Zontone che ha letteralmente dominato, distanziando di quasi un minuto Giulia Bertoni della Ucla. In campo maschile Leonardo Cover (Sportivi del Ponte) ha vinto il duello con il gtenace Federico Celin (Team Velociraptors). Al terzo posto Davide Toneatti (Jam’s Bike Team Buja), staccato di 47”. Prestazione eccellente per l’allievo del primo anno Bryan Olivo, che ha condotto in solitaria dal primo all’ultimo metro, incrementando giro dopo giro il suo margine di vantaggio. Il friulano di Fiume Veneto ha preceduto di 1’04” Edoardo Tagliapietra (Libertas Scorzè) e di 1’26” Fabrizio Perin (Sanfiorese). Bryan è inoltre riuscito a conquistare la quinta posizione assoluta nel confronto con gli allievi del secondo anno, partiti 30” prima di lui. Ottima prova tra gli allievi classe 2002 di Daniel Cassol, che ha dovuto arrendersi solo all’azione del campione italiano Davide De Pretto. Il bellunese di Santa Giustina ha pagato sul traguardo appena 8” di ritardo nei confronti del vincitore. Nella gara allieve dominio di Lucia Bramati, in testa dall’inizio alla fine. Ai posti d’onore Alice Papo a 1’41” ed Elisa Rumac a 1’42”. Nella categoria esordienti vittorie di Eros Cancedda (Team Bramati) in campo maschile davant a Edoardo Bolzan (Sorgente Pradipozzo) e Tommaso Tabotta (Ciclistica Bujese) e di Romina Costantini (Asd Valvasone) tra le ragazze davanti a a Rebecca Pavanello (Gs Mosole) ed Elisa Viezzi. Infine, tra i master successi di Simone Cusin (fascia 1), Gianfranco Mariuzzo (fascia 2) e Giuseppe Dal Grande (fascia 3), Chiara Selva tra le master women.