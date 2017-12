Ciclismo: importante gemellaggio per la NIPPO Vini Fantini Europa Ovini

La NIPPO Vini Fantini Europa Ovini ufficializza il gemellaggio con la Toscana Maltinti Lampadari, per far crescere i giovani del vivaio della squadra Professional

La NIPPO Vini Fantini Europa Ovini ufficializza il gemellaggio con la formazione Toscana Maltinti Lampadari per la crescita e lo sviluppo del vivaio #OrangeBlue. Alla formazione “principale” Under23 Europa Ovini Vini Fantini, nell’ottica di costruire un vero vivaio di crescita dei giovani talenti italiani e giapponesi, si affianca quindi una formazione italiana storica con oltre 40 anni di esperienza nella crescita dei giovani ciclisti, la Maltinti Lampadari.Per aderire alla filiera di giovani talenti NIPPO Vini Fantini Europa Ovini tutti i team sottoscriveranno la Carta Etica #OrangeBlue, che sarà presentata il prossimo 13 gennaio, in occasione della presentazione ufficiale del team a Chieti. Una carta etica fondata sui principi alla base del team sin dalla sua nascita e che dal 2018 sarà estesa dai PRO anche ai team giovanili della filiera #OrangeBlue a cominciare dai team Under23 Europa Ovini Vini Fantini e Maltinti Lampadari. Il gemellaggio con la Maltinti Lampadari nasce dal forte legame e amicizia che da sempre caratterizza i due team, oltre che all’acquisizione della Cantina Rossetti da sempre legata al team Under23 e il brand Vini Fantini by Farnese Vini del patron Valentino Sciotti, CEO del brand e presidente onorario del team Professional Italo-Giapponese. Una partnership che dal punto di vista sportivo porterà grande competenza ed esperienza al vivaio #OrangeBlue, grazie agli oltre 40 anni di attività del team Under23, fondato nel 1977 con base in Toscana e capace di crescere in questi anni numerosi talenti, raccogliendo oltre 360 successi nelle più prestigiose competizioni giovanili italiane e internazionali.

Valentino Sciotti:

“da oltre dieci anni investo nel mondo del ciclismo professionistico, ma da sempre ho a cuore quello giovanile da cui nascono i talenti e sopratutto le opportunità per i giovani di crescere con i sani principi del ciclismo. Sono molto felice della nascita di una vera e propria filiera #OrangeBlue inaugurata con Europa Ovini e che ora prosegue con il gemellaggio con lo storico team Maltinti Lampadari. Ringrazio Renzo Maltinti, patron storico della formazione Under23, per l’apertura che ci permetterà di crescere le giovani eccellenze italiane sotto l’egida comune di valori ed etica che da sempre promuoviamo.”

Leonardo Scarselli, DS del team Maltinti Lampadari:

“è un grande piacere poter annunciare questa partnership. Conosco Valentino Sciotti e Francesco Pelosi sin dai tempi della Farnese Vini e c’è grandissima stima e fiducia reciproca oltre che lo stesso modo di intendere il ciclismo, in particolare quello giovanile. Ci tengo a ringraziali personalmente. La nostra speranza è quella di poter portare in futuro qualche corridore nel mondo del professionismo con i PRO del team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini, ma sopratutto di farlo con i giusti tempi, la giusta crescita sportiva, umana e valoriale, senza “spremere” i ragazzi nelle giovanili ma lasciandoli maturare al meglio affinché arrivino al professionismo pronti sportivamente e umanamente al grande salto.”

Renzo Maltinti, Presidente e patron storico del team Under23: