Ciclismo, il DS dell’UAE Team Emirates loda Aru: “Fabio ha una mentalità da campione”

Joxean Fernández Matxin, DS dell’UAE Team Emirates, analizza le qualità fisiche e mentali di Fabio Aru

Fabio Aru tra poche ore potrà sfoggiare la sua nuova maglia tricolore con la divisa dell’UAE Team Emirates (il contratto con l’Astana finisce oggi e da domani sarà a tutti gli effetti un corridore della squadra di Saronni). Il sardo nel mese di dicembre si è allento intensamente sia individualmente sul Sestriere che con i compagni in Sicilia. La stagione di Fabio Aru sarà intensa di obiettivi come la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro d’Italia e i Mondiali che si terranno ad Innsbruck. Il corridore della UAE Team Emirates sarà uno dei capitani della squadra e insieme a Diego Ulissi saranno i principali protagonisti del 2018. Il CT della Nazionale, Davide Cassani, osserverà ogni giorno le condizioni fisiche dei due corridori per l’eventuale convocazione ai Mondiali di Innsbruck. Joxean Fernández Matxin, DS dell’UAE Team Emirates, ha analizzato le qualità di Fabio Aru, come riportato da Marca: