Papà Donnarumma su Antonio: “amarezza per le critiche dei non tifosi. Adesso rispondo così”

La vendetta della famiglia Donnarumma. Dopo la grande prestazione di Antonio, fratello di Gigio tanto criticato dai tifosi del Milan e non solo, nel derby contro l’Inter, papà Donnarumma si leva qualche sassolino dalla scarpa. Queste le parole di Alfonso Donnarumma sul figlio Antonio riportate da Repubblica:

“È una grande soddisfazione anche perché c’era tanta amarezza per come siamo stati trattati sul piano umano. Fanno male certi giudizi, soprattutto quando provengono non da tifosi, ma da persone di spessore del mondo del calcio. Io sono stato sempre tranquillo, non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Antonio. Ha avuto una carriera difficile, ma ho sempre saputo che era bravo. Dopo la gara ci siamo sentiti, era felicissimo”.